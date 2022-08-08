«Нужно напасть на Россию»: пленный рассказал, как ЦИПсО ведет пропаганду в рядах ВСУ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Спецслужбы Луганской Народной Республики обнаружили в Северодонецке базу одного из подразделений центра информационно-психологических операций Украины. Его сотрудники отвечали за создание фейковых новостей об обстрелах со стороны российских военнослужащих. О том, как они действовали сотрудники центра, рассказал один из военнопленных.

«Привозили всякие брошюрки о том, какой кровожадный русский мир. Что мы должны убивать русских, что Украина единая нация. Что-то вроде какой-то идеологии фашизма было. Приезжали, проводили пропаганду среди рядового состава. Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла. Отвоевать свои земли. И по возможности забрать побольше чужих земель, ну я так понимаю, что русских», - поделился он.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов