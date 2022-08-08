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В результате падения легкомоторного самолета в Ухте погибли три человека

Максим Крюков
15:23 08.08.2022
В настоящее время по факту авиационного происшествия прокуратура проводит проверку.
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Около аэропорта Ухты в Республике Коми произошло крушение частного легкомоторного самолета, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В аэропорту Ухты при заходе на посадку в 400 метрах от полосы в лесу упал частный легкомоторный самолет Cessna 177. На борту находились три человека, они погибли», - заявил собеседник агентства.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, упавший летательный аппарат принадлежал авиакомпании «Восход», в настоящее время по факту происшествия начата проверка.

Ранее в Швейцарии в результате таяния ледников нашли обломки самолета Piper Cherokee полувековой давности. Ледник Алеч, на котором самолет разбился, подтаял, что и помогло обнаружить самолет. Местная полиция допускает, что позже от льда могут освободиться и другие обломки.

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