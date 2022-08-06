В швейцарском леднике обнаружили обломки пропавшего полвека назад самолета

Его обнаружили в результате таяния ледников. Местная полиция допускает, что позже от льда могут освободиться и другие обломки.

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В Швейцарии в результате таяния ледников нашли обломки самолета Piper Cherokee полувековой давности. Ледник Алеч, на котором самолет разбился, подтаял, что и помогло обнаружить самолет.

Обломки обнаружил гид во время своего похода. Он пошел новым маршрутом и наткнулся на завалы, как сообщает издание 20 Minuten. По его словам, части самолета были разбросаны в радиусе около 200 метров. Местная полиция вскоре объяснила, что это за крушение.

«Швейцарская служба безопасности по расследованию (SESE) была проинформирована военно-воздушными силами об обнаружении обломков самолета на леднике Алеч <...> В ходе расследования было установлено, что обломки принадлежат самолету Piper Cherokee с регистрационным номером HB-OYL, который потерпел крушение на этом месте 30 июня 1968 года. Восстановительные работы начнутся в кратчайшие сроки», - передает полиция кантона Вале.

Во время катастрофы на борту находились главврач цюрихской больницы с сыном и учитель средней школы, все они погибли. Предположительно, причиной крушения стала ошибка пилота.

В полиции не исключают, что в результате таяния льда могут найтись и другие обломки. Местных жителей просят не трогать их в случае обнаружения.

Ранее в Греции разбился украинский грузовой самолет «Антонов». Он летел из Сербии в Иорданию. Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение совершить аварийную посадку, однако потом самолет пропал с радаров.