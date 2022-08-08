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Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене из-за Харьковских соглашений

Сергей Лебедев
15:21 08.08.2022
Ранее было одобрено специальное расследование против бывшего главы правительства Николая Азарова.
Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене из-за Харьковских соглашений
© Фото: Wikimedia
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Экс-министру обороны Украины и бывшему главнокомандующему Военно-морских сил страны Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене. Двенадцать лет назад он согласовал подписание Харьковских соглашений, продливших конечный срок пребывания Черноморского флота России в Крыму с первоначально ожидавшегося 2017 до 2042 года в обмен на пересмотр цен на поставки газа.

Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора страны, сообщили в украинском Государственном бюро расследований.

«Проекты документов Министр обороны Украины согласовал даже не посетив заседание Кабинета Министров Украины 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы по соответствию проекта Соглашения Конституции и законам Украины, - говорится в заявлении ГБР Украины.

Напомним, в конце мая украинский суд одобрил специальное расследование против бывшего главы правительства Украины Николая Азарова за договор с Россией по Черноморскому флоту. В рамках уголовного производства рассматриваются обстоятельства, при которых были подписаны Харьковские соглашения.

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