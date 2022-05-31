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Суд Украины одобрил спецрасследование против Азарова за договор с РФ по Черноморскому флоту

Тимур Шерзад
17:47 31.05.2022
Причина уголовного преследования - дело о подписании Азаровым Харьковских соглашений, которые продлевали пребывание Черноморского флота России на Украине еще на 25 лет после 2017 года.
Суд Украины одобрил спецрасследование против Азарова за договор с РФ по Черноморскому флоту
© Фото: Александр Натрускин, РИА Новости
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Печерский районный суд Киева собрался заочно судить бывшего главу правительства Украины Николая Азарова. Причина - дело о подписании Азаровым Харьковских соглашений, которые продлевали пребывание Черноморского флота России на Украине еще на 25 лет после 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

«Печерский районный суд Киева разрешил осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего премьер-министра Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства рассматриваются обстоятельства, при которых были подписаны соглашения. В их результате были созданы «предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины».

При этом сам Азаров не знает, что суд Украины будет заочно судить его за распоряжение подписать Харьковские соглашения. Об этом «Звезде» сообщила его пресс-секретарь.

Ранее в Минобороны России сообщили, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 75 военных объектов Украины за сутки. 

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