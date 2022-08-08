Рассвет в полночь: мощно полыхающий факел на НПЗ в Капотне сняли на видео

По словам очевидцев, факел освещает улицы на расстояние около двух километров.

© Видео: Юрий Кузнецов, Наталья Маринчева ВКонтакте © Фото: Юрий Кузнецов ВКонтакте

В подмосковной Капотне сильно горит факел на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Жители района выкладывают видео с полыхающим из трубы пламенем в соцсетях.

На предприятии периодически проводятся плановые работы, в ходе которых сжигается топливо, в результате которых жители наблюдают столб огня.

Как пишут очевидцы в соцсетях, факел освещает улицы на расстояние около двух километров, также чувствуется запах нефтепродуктов.

Ранее «Звезда» показала мощный пожар на складе OZON в подмосковной Истре с коптера.