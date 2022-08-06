«Просто смешно»: Полянский заявил, что Украина не готова к серьезным переговорам с РФ

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Власти Украины не готовы к серьезным переговорам по вопросу мирного урегулирования ситуации. Такое мнение выразил первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что Киев отказывается формировать полноценную ответную позицию в диалоге с РФ, вместо этого выдвигая невразумительные требования.

«Они готовы вести переговоры, если Россия выведет свои войска, даже из Донбасса и Крыма, что просто смешно», - указал первый заместитель постпреда в эфире подкаста The Dive.

Все, что в настоящее время делает Украина - говорит о потенциальной готовности переговоров с российской стороной. Как заметил Полянский, так сесть за стол обсуждения не выйдет, ведь реалистичного партнера у РФ за этим столом нет.