В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Группа «Би-2» опровергла слухи об отъезде из России

Сергей Лебедев
14:53 08.08.2022
Коллектив сейчас находится в ежегодном летнем отпуске.
Группа «Би-2» опровергла слухи об отъезде из России
© Фото: b2band, Вконтакте
Читайте нас на:

Участники рок-группы «Би-2» опровергли информацию о том, что покинули Россию. По словам музыкантов, они сейчас находятся в ежегодном летнем отпуске. Коллектив отдыхает уже пятую неделю.

«Идёт пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну», - говорится в сообщении группы в ВКонтакте.

Также музыканты поделились в социальных сетях фотографиям с отпуска. Артисты уточнили, что предпочитают «отдыхать открыто и расслабленно».

Напомним, накануне один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена военным преступником. Он уверен, что американский лидер подливает масло в огонь конфликта на Украине. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:23 В стране и мире
Видео
В результате падения легкомоторного самолета в Ухте погибли три человека
14:59 В стране и мире
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского
14:03 В стране и мире
Шольц исключил вероятность использования «Северного потока - 2»
13:20 Армия
Видео
МО РФ: украинское нацформирование «Кракен» утратило боеспособность из-за российских ударов
12:36 В стране и мире
В Кремле заявили о возможных катастрофических последствиях обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.