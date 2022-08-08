Группа «Би-2» опровергла слухи об отъезде из России

Коллектив сейчас находится в ежегодном летнем отпуске.

© Фото: b2band, Вконтакте

Участники рок-группы «Би-2» опровергли информацию о том, что покинули Россию. По словам музыкантов, они сейчас находятся в ежегодном летнем отпуске. Коллектив отдыхает уже пятую неделю.

«Идёт пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну», - говорится в сообщении группы в ВКонтакте.

Также музыканты поделились в социальных сетях фотографиям с отпуска. Артисты уточнили, что предпочитают «отдыхать открыто и расслабленно».

Напомним, накануне один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена военным преступником. Он уверен, что американский лидер подливает масло в огонь конфликта на Украине.