Армия Артиллерист танкового полка рассказал, как освобождали от ВСУ один из населенных пунктов Анна Назайкина Юрий Быстров в ходе спецоперации планировал огневое поражение при взятии населенного пункта таким образом, что противник не мог открыть ответный огонь. © Видео: Telegram, heroesofZ © Фото: Telegram, heroesofZ Читайте нас на: Подполковник ВС РФ Юрий Быстров, начальник артиллерии танкового полка, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, рассказал, как бойцы освобождали от украинских националистов один из населенных пунктов. Быстров в ходе спецоперации планировал огневое поражение при взятии населенного пункта таким образом, что противник не мог открыть ответный огонь. «Противник не мог открыть ответный огонь, пока наши подразделения не подошли практически вплотную. Снаряды падали, нашим бойцам ничего не было, а противник поднять голову практически не мог. Взяли населенный пункт. Артиллерию противника мы постоянно засекаем и ведем контрбатарейную борьбу», - сказал он в ролике, опубликованному в Telegram-канале Герои спецоперации Z. Ранее старший лейтенант Александр Соболь спас боевого товарища, когда под вражеским огнем его подразделение оборудовало понтонную переправу. Также он объяснил, почему звук вражеского миномета на самом деле самый приятный. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика