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В МО РФ сообщили о поражении украинских РСЗО HIMARS производства США в районе Краматорска

13:27 08.08.2022
Официальный представитель российского оборонного ведомства также заявил о перехвате в воздухе за сутки 19 реактивных снарядов РСЗО HIMARS силами ПВО ВС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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Минобороны России сообщило о поражении украинских РСЗО HIMARS производства США в районе Краматорска. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок «Акация» в районе Красное, а также боевые машины американских реактивных систем залпового огня HIMARS в районе Краматорска», - заметил Конашенков. 

Игорь Конашенков добавил, что во время контрбатарейной борьбы за сутки удалось подавить три украинских взвода РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре вражеских артиллерийских взвода орудий «Мста-Б» и два взвода орудий «Гиацинт-Б». Артиллерийские взводы противника находились в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка в ДНР. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел и суточные итоги ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Он отметил поражение пяти украинских пунктов управления. В их число вошли пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» (в района Часова Яра в ДНР) и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ (в районе Белой Криницы в Херсонской области). Еще были поражены войска противника в 117 районах. 

Кроме этого, Конашенков рассказал об уничтожении складов с боеприпасами 66-й и 110-й механизированных, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное. Подверглись уничтожению и пять складов боеприпасов ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, а также Артемовск. Еще был уничтожен склад горючего противника в района Новомихайловки в ДНР. 

Были подведены и итоги работы российских средств ПВО за сутки. Ими было сбито семь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое (ДНР), Барвенково, Долгенькое, Савинцы (Харьковская область), а также Барвинок (Херсонская область). 

Кроме этого, как заметил Игорь Конашенков, было перехвачено в воздухе три украинские ракеты комплекса «Точка-У» в районах населенных пунктов Прудянка в Харьковской области и Новая Каховка в Херсонской области. 

Российские средства ПВО сбили и 19 реактивных снарядов украинской системы HIMARS производства США. Это произошло в районах населенных пунктов Сухая Каменка (Харьковская область), Мелитополь (Запорожская область) и Антоновка (Херсонская область). 

Подвел официальный представитель МО РФ и промежуточный итог потерь украинской военной техники. Согласно его словам, с начала спецоперации было уничтожено 263 вражеских самолета, 145 вертолетов, 1 708 беспилотников, 363 ЗРК, 4 269 танков и других боевых бронированных машин, 791 боевая машина РСЗО, 3 276 орудий и минометов и 4 774 единицы специальной автотехники.

Также Конашенков заявил о нежелании жителей Харькова вступать в нацформирование «Кракен».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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