На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников, утратило боеспособность нацформирование «Кракен», добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о безуспешных попытках украинских командиров заставить харьковчан вступать в нацформирование «Кракен».

Он заявил, что в результате точечных ударов со стороны российских военных противник несет серьезные потери, а само нацформирование «Кракен» полностью потеряло боеспособность.

Представитель российского оборонного ведомства также сообщил о поражении пунктов дислокации батальона 92-й мехбригады и 122-го батальона 113-й бригады теробороны после ракетных ударов под Харьковом. Конашенков отчитался о потерях противника в личном составе и технике после этих ударов - до 150 украинских военнослужащих и 14 единиц техники.

Также он рассказал об ударе ВКС России по позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й мехбригады ВСУ в Белогорке под Херсоном и в Павловке под Николаевом, в результате которых украинская сторона потеряла до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники. Кроме того, удар в районе Новополтавки под Николаевом привел к потерям со стороны ВСУ. Уничтожены до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты, сказал Конашенков.

В ежедневной сводке также говорится о работе российских сил ПВО. За минувшие сути уничтожены в воздухе семь беспилотников противника, сбиты три ракеты, которые выпустили украинские военные с помощью комплекса «Точка-У» и 19 снарядов РСЗО HIMARS, которые поставляет США официальному Киеву.

Ранее сообщалось, что Конашенков обвинил украинскую сторону в новом акте ядерного терроризма после обстрела Запорожской АЭС. По его словам, на станции произошел скачок напряжения, вызвавший задымление, которое уже устранили пожарные.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов