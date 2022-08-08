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В Siemens заявили о возможности продолжать ремонт оборудования для «Северного потока»

Ян Брацкий
12:49 08.08.2022
Ранее стало известно, что Siemens Energy планирует завершить процесс своего ухода из РФ в конце этого финансового года.
В Siemens заявили о возможности продолжать ремонт оборудования для «Северного потока»
© Фото: Газпром
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Компания Siemens Energy может продолжать обслуживание и ремонт оборудования для «Северного потока - 1» несмотря на возможный уход из России. Об этом 8 августа заявил глава компании Кристиан Брух.

«Тем не менее мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для "Северного потока - 1", чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», - приводят «Известия» заявление Бруха.

Между тем на прошлой неделе в «Газпроме» сообщили, что санкционный режим и незаконное привлечение к транспортировке турбины канадской фирмы, не являющейся стороной по контракту, сделали невозможной поставку газотурбинных двигателей Siemens для «Северного потока».

По данным «Газпрома», Канада из-за санкций без согласия «Газпрома» после ремонта отправила двигатель №073 в Германию и выдала документы на вывоз турбины фирме Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту. Поэтому в случае отправки турбины в Россию есть опасность, что Канада посчитает это нарушением, что может привести к отзыву разрешения на транспортировку и невозможности ремонта других двигателей.

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