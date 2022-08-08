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До винтика: команда РФ проверила технику для конкурса «Мастер-оружейник» в Узбекистане

Россина Бодрова
14:01 08.08.2022
По сценарию конкурса, техника выходит из строя, командам нужно определить причину поломки, устранить ее - а это полная разборка и сборка, затем - доставка обратно, на огневую позицию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская команда первой прибыла в Узбекистан для участия в Армейских международных играх. На полигоне Фориш будет проходить конкурс «Мастер-оружейник», и участники из нашей страны уже приступили к проверке и подбору техники. Им нужно будет за несколько минут разобрать и заново собрать гаубицу. Как все идет, увидела Россина Бодрова.

По сценарию конкурса, техника выходит из строя, командам нужно определить причину поломки, устранить ее - а это полная разборка и сборка, затем, - доставка обратно, на огневую позицию.

Водителей поджидает полоса препятствий - от минного поля до брода и косогора. И только после этого можно выстрелить, - так демонстрируют, что техника готова. Первым делом тщательно осматривают КамАЗы - даже случайно попавший под капот песок может изменить ход состязания.

За работой военнослужащие Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения. Лучшие в своем деле. Сразу же делятся на группы, приступают к осмотру. Кто-то уже в рабочей форме: проверка РСЗО «Град» - единственный элемент в конкурсе, который не требует передвижения. Но и тут есть хитрости. Узбекская установка на базе КамАЗа очень высокая - забираться неудобно.

Собрать и разобрать гаубицу за несколько минут кажется нереальной задачей. Чтобы поднять ствол весом больше тонны, нужно разобрать с десяток деталей, максимальный вес одной - 80 килограмм. На этом этапе подключается кран-стрела. Задача водителя - найти идеальный баланс и равновесие, работая почти вслепую: орудие из кабины не видно, а ствол необходимо поднять на уровень полозьев.

«Выжимаю сцепление, включаю привод лебедки на наматывание, тем самым трос наматывается на бобину и ствол поднимается. При этом нужно держать педаль тормоза и подгазовывать, чтобы машина не заглохла, так как она бензиновая», - прокомментировал участник конкурса Сергей Хрусталев. 

Всего пять минут - рекорд нашей команды в прошлом году - на разбор и сборку зенитной установки, а это 86 деталей. На столе у офицеров зенитный автомат. Геометрия каждой детали должна быть идеальной, никаких скосов на резьбе - а если и так, у мастеров всегда под рукой инструменты.

«Есть маленькие нюансы, в спусковом немного масла, ну это мелочи, и я смотрю в каком состоянии спусковой, чтобы выстрел был из автомата, его надо протереть до суха и немножко смазать бензином», - признался участник конкурса Сергей Солдатов. 

Ремонт артиллерии это первые три этапа конкурса. На четвертом на скорость перебирают автомат и пулемет Калашникова, гранатомет РПГ-7. На столе есть и «иностранцы», например, итальянский пистолет «Беретта» - 46 деталей.

«В процессе сборки надо все обратно сложить, если он не будет собираться, я буду терять на это время: собирать-складывать пенал, поэтому тщательно принимаем вооружение, смотрим каждую деталь вплоть до винтика», - заметил участник конкурса Алексей Люкшин.

На тщательный осмотр техники и даже небольшие сервисные работы наша команда потратила почти полдня. Зато теперь участники уверены в исправности всего комплекта.

Ранее «Звезда» показывала кадры тренировки для конкурса АрМИ-2022 «Десантный взвод».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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