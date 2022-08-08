В Алжире стартовали тренировки для конкурса АрМИ-2022 «Десантный взвод»

Стрельба ведется из АК-74 и ручного пулемета. Дистанция - 100 метров. Попасть нужно как можно ближе к центру мишени. Конкурс «Десантный взвод» в Алжире стартует 15 августа.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Алжире к первым тренировкам в рамках Армейских международных игр приступили десантники.

На полигоне участники из 17 стран оттачивают навыки ведения прицельной стрельбы из ручного противотанкового гранатомета и привыкают к экстремальным условиям - температура воздуха 45 градусов.

Дистанция - до 250 метров. Поразить мишени необходимо из трех разных положений. И у каждого участника всего 2 попытки. С этой задачей российские десантники справились лучше всех - ни одного промаха.

Еще один этап соревнований - стрельба из АК-74 и ручного пулемета. Дистанция - 100 метров. Попасть нужно как можно ближе к центру мишени. Конкурс «Десантный взвод» в Алжире стартует 15 августа.

Ранее сообщалось, что иранские корабли прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2022.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов