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В Кремле заявили о возможных катастрофических последствиях обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Ян Брацкий
12:36 08.08.2022
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал страны, обладающие влиянием на Киев, побудить украинское руководство к прекращению обстрелов.
В Кремле заявили о возможных катастрофических последствиях обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
© Фото: Ralf1969, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны украинских вооруженных сил чреваты катастрофическими последствиями для огромной территории, в том числе для Европы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Обстрелы территории АЭС со стороны украинских ВС - это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы. Мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинские руководство, используют это влияние для того, чтобы исключить продолжение таких обстрелов», - заявил Песков.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Запорожской атомной электростанции из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Как сообщили в администрации Энергодара, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

Кроме того, пострадали административные постройки и прилегающая территория хранилища. ВСУ и ранее наносили удары по Запорожской АЭС. В результате одного из них были повреждены линии электропередачи.

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