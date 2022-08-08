В посольстве Болгарии опровергли отказ в выдаче виз россиянам

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Консульство при посольстве Болгарии в Москве продолжает выдачу виз россиянам. Этот процесс не приостанавливался, заявили в диппредставительстве.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. На данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме. Сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но они предоставляются и будут предоставляться», - ответили РИА Новости в посольстве.

В конце прошлой недели Россия заявила о высылке 14 болгарских дипломатов в качестве ответной меры. Как заявили в российском дипломатическом ведомстве, эта мера является ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить persona nоn grata и неприемлемыми 70 сотрудников загранучреждений Российской Федерации, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть Генконсульство Российской Федерации в городе Русе.

Напомним, что в конце июня Болгария приняла решение выслать из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства Российской Федерации. Сотрудники посольства начали покидать страну 3 июля - из Софии в Москву должно было вылететь около 160 человек. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о невозможности работы посольства России в Болгарии после высылки дипломатов.