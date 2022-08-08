Условия для тренировок и отдыха: как живут команды «Морского десанта» на Балтике

На флагштоках воинской части поднято шесть государственных флагов. Таджикистан, Южная Осетия, Венесуэла, Гвинея, Иран, Россия. Это значит, что все готовы к проведению армейских международных игр. Морской десант - здесь, на Балтике.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первое знакомство перед началом больших соревнований. Все в сборе. Военнослужащие разных государств, которых объединяет главное - умение воевать на земле, в небесах и на море. Морские пехотинцы готовы выявить лучшего.

На флагштоках воинской части поднято шесть государственных флагов. Таджикистан, Южная Осетия, Венесуэла, Гвинея, Иран, Россия. Это значит, что все готовы к проведению армейских международных игр. «Морской десант» - здесь, на Балтике.

Традиционные хлеб-соль и объявление планов на ближайшие дни. Впереди знакомство с трассой, техникой и оружием. Одна из самых многочисленных - команда Венесуэлы. Участвуют не впервые, готовились серьезно.

«Для нас тут многое знакомо, хотя дома мы используем другие образцы вооружения и техники. Но мы здесь не впервые и хорошо подготовились», - заявил капитан команды Венесуэлы.

У каждой команды была возможность готовиться дома - все правила конкурса и характер испытаний для участников находятся в открытом доступе. Но и здесь, на полигоне Хмелевка, всем будет предоставлено дополнительное время для тренировок.

На ближайшие три недели гости и хозяева предстоящих соревнований будут расквартированы под Балтийском. Настоящий военно-спортивный лагерь, где созданы все условия для тренировок и полноценного отдыха.

Все команды живут примерно в одинаковых условиях максимального армейского комфорта - отдельные помещения по 5-6 человек, горячая вода, душевая здесь же, столовая рядом на плацу.

Салат-бар, широкий выбор в меню, столики на четверых и желание накормить от души. Все повара прошли дополнительную подготовку с учетом особенностей национальной кухни разных стран. Ежедневно участникам готовят до тридцати разных угощений.

Итак, вот примерный выбор блюд сегодня - курица жареная, говядина тушеная, рыба под маринадом, картошка жареная, картошка тушеная, рис по-восточному - ежедневно повара Балтфлота проявляют недюжинную изобретательность и фантазию, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы наших гостей.

До начала соревнований остается неделя. «Морской десант», профессиональный конкурс морских пехотинцев, стартует в ближайшую субботу.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов