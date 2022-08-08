Беспощадный экстрим: российские КамАЗы прошли сложную трассу «Аварийного района» во Вьетнаме

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Российская команда в ходе тренировки отработала вождение автомобилей КАМАЗ на экстремальных участках трассы конкурса АРМИ-2022 «Аварийный район» во Вьетнаме.

Преодоление экстремальных участков трассы - одна из важнейших частей всех трех этапов конкурса «Аварийный район». На тренировке водители российской команды подключали аккумуляторы к грузовикам на время. Далее, отработали преодоление экстремальных участков трассы: ров с водой, холм и гребенку.

Водитель российской команды прапорщик Владимир Игнатьев рассказал о трассе во Вьетнаме.

«Мы тренировались на песчаной местности, а здесь везде асфальт. И машина себя более уверено чувствует, сильно не заносит на поворотах. Брод у нас глубже был, тут примерно метр глубиной, а на гребенке так называемые «пельмени» чуть меньше», - отметил он.

Международный конкурс «Аварийный район» пройдет в рамках Армейских международных игр - 2022 во Вьетнаме с 15 по 19 августа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов