Битва за секунды: кадры первой тренировки команды РФ к «Аварийному району» во Вьетнаме

«Специальная полоса» - это целый комплекс препятствий. Конкурсанты должны его преодолеть в составе подразделения. Их ждет огненно-штурмовая полоса, полоса спасателя, скалодром, место поиска и сбора металлических осколков, погрузка аварийного контейнера в автомобиль, нормативы по огневой подготовке, а также марш по пересеченной местности.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская команда провела первую тренировку к конкурсу «Аварийный район» АрМИ-2022 во Вьетнаме.

Тренировка прошла на полигоне вьетнамского Национального военного учебного центра Мьеу Мон. Она была посвящена этапу «Специальная полоса».

«Специальная полоса» - это целый комплекс препятствий. Конкурсанты должны его преодолеть в составе подразделения. Их ждет огненно-штурмовая полоса, полоса спасателя, скалодром, место поиска и сбора металлических осколков, погрузка аварийного контейнера в автомобиль, нормативы по огневой подготовке, а также марш по пересеченной местности.

Кроме того, во время тренировки участники, облаченные в индивидуальные средства защиты, тушили очаги условных пожаров, создавали проходы в завалах, извлекали условно пострадавших.

Один из российских участников конкурса, Владимир Павлов, отметил отличительные особенности вьетнамской полосы препятствий. Например, переползать колючую проволоку нужно по гравию, а лабиринт отличается тем, что всегда проходили его через левую сторону, а здесь справа.

При этом Владимир выразил уверенность в хороших результатах, несмотря на непривычный для русских климат с высокой влажностью и температурой до 42 градусов.

Ранее сообщалось о прибытии кораблей Каспийской флотилии прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе АрМИ «Кубок моря».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов