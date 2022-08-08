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На Камчатке вынесли приговор экс-депутату, застрелившему человека вместо медведя

Анна Назайкина
10:48 08.08.2022
Мужчину осудили по статьям о причинении смерти по неосторожности и о незаконной охоте.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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На Камчатке суд приговорил местного экс-депутата законодательного собрания, предпринимателя Игоря Редькина, ранее признавшегося в случайном убийстве человека, к девяти месяцам ограничения свободы и штрафу, об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, что в прошлом году Редькин признался, в августе случайно застрелил человека, когда пытался прогнать медведя из села. Правоохранители тогда передавали, что на свалке раздавались звуки стрельбы, после чего 30-летний мужчина был ранен и впоследствии скончался в медучреждении. Редькина обвинили в убийстве и в браконьерстве.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 9 месяцев со штрафом 200 тыс. руб. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в СК.

Как уточняется, Редькина осудили по статьям о причинении смерти по неосторожности и о незаконной охоте. Было определено, что в ходе охоты, используя тепловизор, бизнесмен нашел объект, который издалека напоминал бурого медведя.

«Он произвел не менее трех прицельных выстрелов в район свалки по неясно различимой цели. В результате одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя», - добавили в Следственном комитете.

В этот момент молодой мужчина занимался сбором металлолома. По данным правоохранителей, он был на расстоянии примерно 274 метров от открывшего стрельбу Редькина.

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