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Камчатский депутат признался в непреднамеренном убийстве человека

Роман Захаров
11:23 10.08.2021
Народный избранник раскрыл подробности случайного убийства, совершенного им.
Камчатский депутат признался в непреднамеренном убийстве человека
© Фото: Юлия Зяблова, Pixabay
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Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно убил человека. По его словам, это произошло, когда он пытаясь выгнать медведя из села.

«Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», - приводит РИА Новости текст заявления политика.

Как утверждает Редькин, он готов понести наказание, которое ему назначит суд. Народный избранник также сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов Законодательного собрания Камчатского края и приостанавливает свое членство в «Единой России».

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