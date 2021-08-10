Камчатский депутат признался в непреднамеренном убийстве человека

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно убил человека. По его словам, это произошло, когда он пытаясь выгнать медведя из села.

«Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», - приводит РИА Новости текст заявления политика.

Как утверждает Редькин, он готов понести наказание, которое ему назначит суд. Народный избранник также сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов Законодательного собрания Камчатского края и приостанавливает свое членство в «Единой России».