Иранские корабли прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2022

Ракетные катера прибыли в столицу Азербайджанской Республики, Баку. Иран представят экипажи двух ракетных катеров. Их встретили на главной военно-морской базе страны - Пута.

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Корабли военно-морских сил Ирана прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе «Кубок моря» Армейских международных игр.

Ракетные катера прибыли в столицу Азербайджанской республики, Баку. Иран представят экипажи двух ракетных катеров. Их встретили на главной военно-морской базе страны - Пута.

Российские корабли уже находятся там - они прибыли в пятницу. Это малые артиллерийские «Астрахань» и «Махачкала», а также спасательное судно Каспийской флотилии.

Теперь все участники «Кубка моря» в сборе. Им предстоит состязаться в точности стрельбы, морской выучке и спасательной подготовке.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов