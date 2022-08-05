Песков заявил, что Грайнер может воспользоваться процедурой помилования по закону

Ранее суд в Московской области приговорил спортсменку из США Бриттни Грайнер к девяти годам заключения в колонии общего режима.

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была приговорена к девяти годам заключения в колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков, может воспользоваться процедурой помилования в соответствии с законом Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существует определенная процедура, которой осужденная в соответствии с законом может воспользоваться», - заявил Песков.

Ранее суд в Московской области приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, как заявил судья, американская спортсменка должна выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Напомним, что баскетболистку из США, прибывшую рейсом Нью-Йорк - Москва, задержали в Шереметьево в феврале 2022 года. В ручной клади спортсменки нашли электронные сигареты со специфическим запахом - экспертиза признала, что в них содержатся наркотические вещества. Суд признал виновной Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.