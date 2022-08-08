Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир в Вашингтоне
Российская спортсменка Людмила Самсонова обыграла эстонку Кайю Канепи в финале турнира Женской теннисной ассоциации в Вашингтоне. Таким образом, встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой.
Российской спортсменке 23 года, на данный момент она занимает 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету теперь две победы на турнирах под эгидой организации. В составе сборной России Людмила Самсонова в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мексике.
Встреча с британцем Кэмероном Норри закончилась со счетом 7:5, 6:0 в пользу российского спортсмена, получившего на турнире первый номер посева.