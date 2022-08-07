Российский теннисист Медведев выиграл турнир в Мексике

Встреча Медведева с британцем Кэмероном Норри закончилась со счетом 7:5, 6:0 в пользу российского спортсмена.

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в городе Лос-Кабос в Мексике.

Встреча с британцем Кэмероном Норри закончилась со счетом 7:5, 6:0 в пользу российского спортсмена, получившего на турнире первый номер посева. Выступающий под третьим номером британский спортсмен является победителем прошлогоднего турнира в Лос-Кабосе.

Ранее Даниил Медведев превзошел предыдущий рекорд по продолжительности нахождения на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов среди российских спортсменов. Марат Сафин, которому принадлежал прошлый рекорд, находился на этой лидерской позиции в течении девяти недель.