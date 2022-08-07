Представительство ДНР сообщило о 48 обстрелах за сутки
По имеющимся у Представительства ДНР в СЦКК данным, всего было выпущено 312 боеприпасов.
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Представительство ДНР в СЦКК сообщило о 48 обстрелах территории республики за последние сутки. Украинские военные выпустили 312 боеприпасов по разным населенным пунктам.
«За истекшие сутки Представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ», - говорится в сообщении Представительства в Telegram-канале.
Под обстрелы попали Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, а также населенные пункты Новобахмутовка, Зайцево, Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка.
В числе выпущенных боеприпасов были снаряды «натовского» калибра 155 мм.
Ранее стало известно об обстреле школы в Донецке. Были повреждены остекление и фасад здания, информации о пострадавших нет.