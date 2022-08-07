В стране и мире Представительство ДНР сообщило о 48 обстрелах за сутки Анастасия Бобылева По имеющимся у Представительства ДНР в СЦКК данным, всего было выпущено 312 боеприпасов. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Представительство ДНР в СЦКК сообщило о 48 обстрелах территории республики за последние сутки. Украинские военные выпустили 312 боеприпасов по разным населенным пунктам. «За истекшие сутки Представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ», - говорится в сообщении Представительства в Telegram-канале. Под обстрелы попали Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, а также населенные пункты Новобахмутовка, Зайцево, Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка. В числе выпущенных боеприпасов были снаряды «натовского» калибра 155 мм. Ранее стало известно об обстреле школы в Донецке. Были повреждены остекление и фасад здания, информации о пострадавших нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика