ВСУ обстреляли школу №21 в Донецке

В результате обстрела повреждены остекление в фасад здания.

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Вооруженные силы Украины 6 августа обстреляли здание школы №21 на улице Краснознаменной в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. О пострадавших не сообщается.

«Украинские каратели в Куйбышевском районе совершили обстрел территории школы № 21 по ул. Краснознаменной, 86.... повреждены остекление и фасад», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили об обстреле Петровского района Донецка. Сообщается о гибели мирной жительницы.