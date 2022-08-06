ВСУ обстреляли школу №21 в Донецке
В результате обстрела повреждены остекление в фасад здания.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Вооруженные силы Украины 6 августа обстреляли здание школы №21 на улице Краснознаменной в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. О пострадавших не сообщается.
«Украинские каратели в Куйбышевском районе совершили обстрел территории школы № 21 по ул. Краснознаменной, 86.... повреждены остекление и фасад», - написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили об обстреле Петровского района Донецка. Сообщается о гибели мирной жительницы.