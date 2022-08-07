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АТОР: немецкие пенсионеры отправятся на юг, чтобы зимой не платить за отопление

Игнат Далакян
06:56 07.08.2022
По словам туроператоров, самыми популярными направлениями для пенсионеров из Германии являются Турция, Тунис, Египет, Канарские острова.
АТОР: немецкие пенсионеры отправятся на юг, чтобы зимой не платить за отопление
© Фото: Sui Xiankai XinHua Globallookpress
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Пенсионеры из Германии начали бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить за отопление зимой.

Как передает Ассоциация Туроператоров (АТОР) со ссылкой на местные СМИ, немецкие пенсионеры улетают на «зимовку» на юг, потому что это обойдется им дешевле, чем сидеть дома. Главная причина - высокая оплата аренды и резкое повышение цен на отопление и продукты.

Согласно местному изданию, по словам туроператоров, самыми популярными направлениями для пенсионеров из Германии являются Турция, Тунис, Египет, Канарские острова. Кроме того, отмечается спрос на путевки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна.

«Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи», - говорит пенсионер Лотар.

Как сообщает немецкая газета, грядущей зимой Лотару придется заплатить 600 евро за отопление, вместо 200, что очень невыгодно. Жизнь в отеле на курорте обойдется паре намного дешевле, к тому же пенсионеры сэкономят около 300 евро в неделю на продуктах по системе «все включено».

Ранее немецкий журнал Compact писал, что немцев ждут неразрешимые финансовые трудности. Как пишет издание, цена на газ в Германии может вырасти более, чем в два раза, что может вызвать трудности даже у хорошо зарабатывающих людей.

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