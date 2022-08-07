Журналистку «Комсомольской правды» Асламову задержали в Косове
Власти Косова обвинили представительницу российской прессы в шпионаже.
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На территории непризнанного Косово была задержана журналистка российского издания «Комсомольская правда» Дарья Асламова.
О случившемся сообщили в Telegram-канале газеты. Глава министерства внутренних дел Косово заявил, что сотрудницу СМИ обвиняют в шпионаже.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские власти полностью поддерживают Сербию в конфликте между Белградом и Приштиной. Представитель Кремля также назвал необоснованными требования, которые предъявляет Косово сербам.