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Ансамбль песни и пляски ЦВО провел концерт для участников СВО и жителей ЛНР

06:22 07.08.2022
В выступления были включены знаменитые шлягеры военных лет, современные аранжировки на композиции советской эстрады, а также музыкальные импровизации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили с обширной концертной программой для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции России по защите республик Донбасса и жителей освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики.

В выступления были включены знаменитые шлягеры военных лет, современные аранжировки на композиции советской эстрады, а также музыкальные импровизации.

Творческий коллектив зрители встретили овациями и после завершения выступления поблагодарили артистов за самоотдачу, с которой они выступают на всех площадках.

Ранее Народная артистка России Лариса Долина выступила с концертом в госпитале Бурденко перед участниками специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР. Известная певица пожелала военнослужащим счастья, здоровья и мирного неба, а также не разочаровываться в профессии.

Напомним, 21 февраля Российская Федерация признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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