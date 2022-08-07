Ансамбль песни и пляски ЦВО провел концерт для участников СВО и жителей ЛНР
Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили с обширной концертной программой для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции России по защите республик Донбасса и жителей освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики.
В выступления были включены знаменитые шлягеры военных лет, современные аранжировки на композиции советской эстрады, а также музыкальные импровизации.
Творческий коллектив зрители встретили овациями и после завершения выступления поблагодарили артистов за самоотдачу, с которой они выступают на всех площадках.
Ранее Народная артистка России Лариса Долина выступила с концертом в госпитале Бурденко перед участниками специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР. Известная певица пожелала военнослужащим счастья, здоровья и мирного неба, а также не разочаровываться в профессии.
Напомним, 21 февраля Российская Федерация признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов