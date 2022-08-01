Лариса Долина выступила с концертом в госпитале Бурденко перед участниками СВО

Известная певица пожелала счастья, здоровья и мирного неба, а также не разочаровываться в профессии.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Народная артистка России Лариса Долина выступила в «32-ом Центральном военно-морском клиническом госпитале» филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко

Она провела творческую встречу с военнослужащими-участниками специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик. После Долина обратилась к собравшимся в зале военнослужащим и медицинскому персоналу военного госпиталя.

«Мне очень приятно быть в этой аудитории, видеть ваши улыбающиеся лица. Хочу пожелать, чтобы все, что вы делаете, приносило пользу. Чтобы вы сами никогда не пожалели, что выбрали такую настоящую профессию. Страна гордится вами», - сказала Лариса Долина.

Народная артистка исполнила известные песни, в том числе «Погода в доме», «Эй моряк, ты слишком долго плавал», «На танец». По завершению концертной программы, Лариса Долина пообщалась с военнослужащими, выразила слова благодарности и гордости за героизм проявленный в ходе выполнения спецоперации.

В беседе с журналистами народная артистка в честь Дня Военно-морского флота пожелала «всем мирного неба, счастья, здоровья» и тем, кто выбрал эту профессию «чтобы вы никогда об этом не пожалели, попутного ветра всем вам».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.