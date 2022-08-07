«Проголосуют за свои кошельки»: в WSJ предрекли «смену элит» в Европе из-за энергокризиса

Авторы статьи оценили риски энергетических баталий для правящих элит в Европе, отметив, что недовольные своим экономическим положением люди «приведут» к власти популистские партии.

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В американском издании оценили риски для экономики Европы, преимущества для Азии и возможные дивиденды для России из-за роста цен на газ.

Также там спрогнозировали вероятную борьбу между Европой и Азией за поставки сжиженного природного газа. Об этом пишут авторы Дэниел Ергин и Майкл Стоппард для газеты Wall Street Journal.

«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», - сообщают они.

Вместе с тем авторы материала оценили риски энергетических баталий для правящих элит в Европе. Они отметили, что недовольные своим экономическим положением люди «приведут» к власти популистские партии.

«Высокие цены на энергоносители, которые приносят трудности, распространяясь по всей европейской экономике, создают социальные потрясения, а это означает, что люди проголосуют за свои кошельки. Что, в свою очередь, приведет к власти популистские партии, которые изменят "элиты" в Европе», - обратили внимание Стоппард и Ергин.

Немногим ранее на Западе предсказали упадок доллара после встречи Путина с Эрдоганом. Речь идет о намерении Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана постепенно переходить на расчеты в национальных валютах при торговле газом.