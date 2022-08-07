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На Западе предсказали упадок доллара после встречи Путина с Эрдоганом

Алиса Краузе
00:11 07.08.2022
На Западе понадеялись на возможный конец долларовой диктатуры.
На Западе предсказали упадок доллара после встречи Путина с Эрдоганом
© Фото: Вячеслав Прокофьев РИА Новости
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Пользователи социальной сети Twitter положительно встретили одно из последних решений, к которому совместно пришли президенты РФ и Турции во время встречи в Сочи. Речь идет о намерении Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана постепенно переходить на расчеты в национальных валютах при торговле газом.

«Что же дальше? Конец долларовой диктатуры?» - предположил один из комментаторов.

Подобные изменения назвали крайне значимым шагом для Европы и других стран в упразднении гегемонии Соединенных Штатов. Также в Сети посчитали случившееся надеждой на то, что однополярный мир уйдет в прошлое.

«Это ведет к упадку доллара», - согласился с выводами другой читатель.

Пользователи посчитали мудрым поведение Эрдогана, заметив, что он как лидер делает то, что действительно нужно своей стране. Турецкого лидера также призвали «перетащить на свою сторону» остальных глав стран-членов Североатлантического Альянса.

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