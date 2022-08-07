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Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой из-за некомпетентного руководства США

Алиса Краузе
05:18 07.08.2022
Бывший президент США считает, что международная политическая ситуация может привести к началу Третьей мировой войны.
Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой из-за некомпетентного руководства США
© Фото: Keiko Hiromi AFLO Globallookpress
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Бывший американский лидер Дональд Трамп допустил возможность наступления Третьей мировой войны. Причиной такого развития событий экс-президент назвал некомпетентное руководство США.

При этом, сейчас в арсенале человечества есть беспрецедентно мощное вооружение, в связи с чем противостояние может быть невероятно разрушительным.

«Эта война будет хуже, чем любая другая война в истории», - цитирует РИА Новости высказывание политика на слете консерваторов в Техасе.

Трамп заверил, что при нем не произошло бы обострения на Украине, которое допустила действующая администрация США. Он также предсказал, что следующим полем разворачивания конфликта станет Китай на фоне ситуации с Тайванем.

Ранее бывший глава Соединенных Штатов посчитал поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань глупым поступком. Конгрессмена при этом Трамп назвал сумасшедшей, заявив, что она всегда создает проблемы.

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