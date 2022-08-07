Журналист Эша Кришнасвами рассказывает, что наряду с беззаветной преданностью фашизму, Онищенко известен как неуравновешенный психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам.

© Фото: Ukrainian Presidential Office XinHua Globallookpress

Украинский президент Владимир Зеленский проводит очередную мобилизацию. Для этого он освобождает из тюрем уголовников, осужденных за садистские пытки и изнасилование несовершеннолетних.

В частности, речь идет о лидере националистического батальона «Торнадо» Руслане Онищенко. Он был освобожден по указу Зеленского.

Согласно опубликованному 11 июля сообщению СМИ Украины, командир расформированного украинского нацбатальона «Торнадо» был выпущен на свободу президентом, поскольку тот имеет военный опыт. Об этом пишет Эша Кришнасвами для одного из американских изданий. Ее слова приводит РИА Новости.

«Бывший командир ныне расформированного батальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу в рамках плана президента Зеленского по освобождению заключенных с боевым опытом. Наряду с беззаветной преданностью фашизму, Онищенко известен как неуравновешенный психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам», - приводит слова Кришнасвами агентство.

Она добавляет, что «Зеленский освобождает фашистских боевиков, осужденных за самые гнусные преступления, которые страна не видела со времен Второй Мировой войны».

Ранее житель Старобельска рассказал, что в 2014 году батальоны «Айдар»*, «Азов»** «и все остальные ходили выпившие, рэкет устраивали, насиловали женщин». Он добавил, что в поселке Счастье «айдаровцы»* в прямом смысле заставляли местных жителей нести трудовую повинность и ломали пальцы за невкусную, как говорили нацисты, еду.

* 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.

**Националистический батальон «Азов» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.