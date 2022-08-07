В ФРГ заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус

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Запад совершил ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус. Об этом заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в эфире телеканала ZDF.

«Нам нельзя забывать о том, в какой ситуации этот конфликт возник», - подчеркнула она.

По ее словам, РФ долгое время предупреждала, что не станет мириться с интеграцией Украины в НАТО. Однако, как отметила Вайдель, Запад пересек «красную черту», тем самым допустив ошибку.

«И то, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, - это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя», - подытожила политик.

Ранее на Украине заявили, что Германия блокирует выделение Киеву финансовой помощи от Европейского союза. В частности, речь шла о предоставлении Украине восьми миллиардов евро.