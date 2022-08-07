В ФРГ заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус
Запад совершил ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус. Об этом заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в эфире телеканала ZDF.
«Нам нельзя забывать о том, в какой ситуации этот конфликт возник», - подчеркнула она.
По ее словам, РФ долгое время предупреждала, что не станет мириться с интеграцией Украины в НАТО. Однако, как отметила Вайдель, Запад пересек «красную черту», тем самым допустив ошибку.
«И то, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, - это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя», - подытожила политик.
Ранее на Украине заявили, что Германия блокирует выделение Киеву финансовой помощи от Европейского союза. В частности, речь шла о предоставлении Украине восьми миллиардов евро.