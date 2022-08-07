CBS: ВСУ не получают большую часть военной помощи с Запада

По некоторым предположениям, украинские военные получают всего 30% от всех поставок.

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Значительная часть вооружения, техники и снаряжения, заявленных как часть военной помощи Киеву, не доходят до бойцов ВСУ. Такие подозрения высказали герои американского документального фильма, вышедшего накануне.

Так, ветеран морской пехоты США Энди Милбурн, задействованный в обучении украинских военнослужащих, уверенно заявил, что на передовой не получают часть дронов, боеприпасов, бронежилетов и так далее. При этом озвучиваются опасения по поводу судьбы того же вооружения, которое может оседать на черном рынке.

По предположению еще одного героя картины CBS, Джонаса Охмана, лишь около 30% отправляемой помощи оказывается в месте назначения. Лидер волонтерской организации полагает, что виной такому раскладу процветающие бюрократия, политические игры и коррупция.

Как заметила старший кризисный советник Amnesty International Донателла Ровера, часть государств, поддерживающих Украину, не считают себя обязанными проработать механизм поставок вооружения, позволяющий знать о применении отправленных средств сегодня и в дальнейшем. И сейчас, как следствие, информации о распределении военной помощи почти нет.