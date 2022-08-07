Боевики в Идлибе готовят провокацию для обвинения ВКС РФ в ударах по населению

Боевики снимают постановочные видео для обвинения Дамаска и ВКС России в якобы ударах по мирным гражданам, сообщили в ЦПВС.

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совместно с псевдогуманитарной организацией «Белые каски» готовят провокацию в населенном пункте Китиан провинции Идлиб.

По его словам, боевики снимают постановочные видео для обвинения Дамаска и ВКС России в якобы ударах по мирным гражданам.

«По поступившей в Центр по примирению враждующих сторон информации, боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», - приводит РИА Новости слова Егорова с брифинга.

Ранее в Минобороны России сообщили, что летчики армейской ВКС России уничтожили группу террористов организации «Лива Шухада Эль-Карьятейн» в Сирии. Уничтоженные российскими летчиками боевики действовали из пустыни и совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

Материал подготовила Елизавета Потейчук.