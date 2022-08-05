Летчики ВКС России уничтожили группу террористов «Лива Шухада Эль-Карьятейн» в Сирии

Уничтоженные российскими летчиками боевики действовали из пустыни и совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Летчики армейской ВКС России уничтожили группу террористов организации «Лива Шухада Эль-Карьятейн» в Сирии. Об этом сообщает МО РФ.

«Четвертого августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что эта террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф. Ее снабжают и обучают инструкторы сил специальных операций американской армии.

Уничтоженные российскими летчиками боевики действовали из пустыни и совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов