Летчики ВКС России уничтожили группу террористов «Лива Шухада Эль-Карьятейн» в Сирии
Летчики армейской ВКС России уничтожили группу террористов организации «Лива Шухада Эль-Карьятейн» в Сирии. Об этом сообщает МО РФ.
«Четвертого августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что эта террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф. Ее снабжают и обучают инструкторы сил специальных операций американской армии.
Уничтоженные российскими летчиками боевики действовали из пустыни и совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов