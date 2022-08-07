Четыре человека пострадали после нового удара ВСУ по Энергодару

В результате атаки ВСУ также пострадала гражданская инфраструктура, сообщили в администрации города.

© Фото: Пресс-служба ВГА Энергодара РИА Новости

Администрация Энергодара сообщила, что в результате обстрела города со стороны украинских вооруженных сил ранеными оказались четыре мирных жителя. В результате атаки ВСУ также пострадала гражданская инфраструктура, два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория получили повреждения.

«В результате применения кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" по садовому товариществу "Строитель" боевыми осколочными элементами ранены четыре мирных жителя, один из которых девочка-подросток, в состоянии средней тяжести она доставлена в медицинское учреждение Энергодара», - передает РИА Новости сообщение городской администрации.

Напомним, вооруженные силы Украины 7 августа нанесли удар по Запорожской атомной электростанции и реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате этого были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища.