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ВСУ сбросили на Донецк три снаряда РСЗО с минами «Лепесток»

Ирина Елагина
20:15 07.08.2022
Три снаряда РСЗО с противопехотными минами «Лепесток» обрушились на Донецк.
ВСУ сбросили на Донецк три снаряда РСЗО с минами «Лепесток»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооруженные силы Украины использовали реактивную систему залпового огня «Ураган» для выпуска трех ракет с противопехотными минами ПФМ «Лепесток» по Донецку. Об очередном использовании запрещенных боеприпасов со стороны ВСУ заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток»), - сообщили в представительстве.

В ДНР зафиксировали уже более 30 случаев подрыва местных жителей на минах «Лепесток», среди пострадавших есть и дети.

Ранее «Звезда» показала, как саперы МЧС Донецкой республики борются с минами «Лепесток», разбросанными по всему городу. Их находят в скверах, на детских площадках и проезжей части.

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