Число жертв ударов Израиля в секторе Газа превысило 40 человек

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стал 41 человек, более 300 ранены.

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За трое суток ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа погиб 41 человек, в том числе 15 детей и четыре женщины. Еще 311 палестинцев получили ранения разной степени тяжести. Данными об увеличении числа пострадавших во время израильской операции «Рассвет» поделилось министерство здравоохранения анклава.

По информации телеканал «Аль-Джазира», сегодня обстрелу израильской армией был подвергнуь центральный район в городе Газа. По меньшей мере трое палестинцев были на улице Омара аль-Мухтара.

Напомним, что премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа и в 19:00 7 августа должно наступить перемирие.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.