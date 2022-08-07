«Дым идет, горит завод Knauf»: кадры вблизи места ожесточенных боев на окраинах Соледара

Корреспондент «Звезды» оказался в четырех километрах от горящего завода Knauf, на территории которого идут стрелковые бои.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочной группе «Звезды» удалось практически вплотную подобраться к месту ожесточенных боев на окраине города Соледар в Донецкой Народной республике. Артиллерия украинской армии в этом месте работает бесперебойно, днем и ночью.

Более того, корреспондент телеканала оказался в четырех километрах от горящего завода Knauf, на территории которого идут стрелковые бои. Военнослужащие одновременно с этим проводят разминирование для подъезда бронетехники.

Напомним, «Звезда» показывала, как артиллеристы ЛНР громят ВСУ в районе Соледара. Соледар - одна из самых горячих точек на северном фасе Донбасской дуги. Это важнейший узел обороны украинских боевиков на линии Северск - Соледар - Артемовск.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.