Армия Лапин вручил госнаграды проявившим героизм в ходе спецоперации военнослужащим Из рук Александра Лапина военнослужащие получили Ордена «За заслуги перед Отечеством», «Александра Невского», «Мужества», «За военные заслуги», медалей «За отвагу», «Жукова» и знаки отличия «Георгиевский крест». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Специалисты войск связи, артиллеристы, танкисты, зенитчики, разведчики и мотострелки соединений и воинских частей ЦВО были награждены Орденами «За заслуги перед Отечеством», «Александра Невского», «Мужества», «За военные заслуги», медалей «За отвагу», «Жукова» и знаков отличия «Георгиевский крест». «Нам с вами выпала честь - защищать свой народ, и мы в этой вере непоколебимы! Огромное спасибо, братцы, за ваш боевой труд, за ваш боевой подвиг. Родина не забудет ваш ратный подвиг. Все то, что вы делаете для России и многострадального донбасского народа - честь вам и слава!», - сказал Лапин. Ранее начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин вручил медали за «Боевые отличия» и «Воинскую доблесть» военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в спецоперации на Украине и отличившимся в ходе освобождения Луганской Народной Республики. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика