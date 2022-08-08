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Лапин вручил госнаграды проявившим героизм в ходе спецоперации военнослужащим

05:10 08.08.2022
Из рук Александра Лапина военнослужащие получили Ордена «За заслуги перед Отечеством», «Александра Невского», «Мужества», «За военные заслуги», медалей «За отвагу», «Жукова» и знаки отличия «Георгиевский крест».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Специалисты войск связи, артиллеристы, танкисты, зенитчики, разведчики и мотострелки соединений и воинских частей ЦВО были награждены Орденами «За заслуги перед Отечеством», «Александра Невского», «Мужества», «За военные заслуги», медалей «За отвагу», «Жукова» и знаков отличия «Георгиевский крест».

«Нам с вами выпала честь - защищать свой народ, и мы в этой вере непоколебимы! Огромное спасибо, братцы, за ваш боевой труд, за ваш боевой подвиг. Родина не забудет ваш ратный подвиг. Все то, что вы делаете для России и многострадального донбасского народа - честь вам и слава!», - сказал Лапин.

Ранее начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин вручил медали за «Боевые отличия» и «Воинскую доблесть» военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в спецоперации на Украине и отличившимся в ходе освобождения Луганской Народной Республики.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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