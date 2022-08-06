Армия Достойные традиций: железнодорожников ЦВО наградили за участие в спецоперации Медали за «Боевые отличия» и «Воинскую доблесть» военнослужащим вручил начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры награждения военнослужащих Железнодорожных войск Центрального военного округа, отличившихся в ходе освобождения Луганской Народной Республики. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) получили ведомственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Медали за «Боевые отличия» и «Воинскую доблесть» военнослужащим вручил начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин. «Сегодня те офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, которые выполняют задачу, достойны тех традиций, которые были заложены в железнодорожных войсках. Сегодняшние награды подтверждают это. Это не последние награды для личного состава, выполняющего задачи специальной военной операции. Всех награжденных поздравляю, желаю крепкого здоровья, выполнения в установленные сроки тех задач, которые ставятся перед нами, чтобы все вернулись живыми и здоровыми», - отметил генерал-майор Брагин. Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов наградил участников специальной военной операции на Украине. Он сделал это в 27 Научном центре МО РФ в Москве. Кириллов вручил госнаграды орден Мужества и медаль Жукова, а также ведомственные награды МО РФ «За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты». Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика