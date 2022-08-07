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Пушилин: силы ДНР взяли Пески и приступили к дозачистке

19:40 07.08.2022
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о штурме и начавшейся дозачистке Песков.
Пушилин: силы ДНР взяли Пески и приступили к дозачистке
© Фото: РИА Новости
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Силы Донецкой народной республики штурмом взяли Пески и приступили к дозачистке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин по итогам посещения поселка.

«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают», - отметил Пушилин.

Пушилин рассказал о сложностях, с которыми столкнулись подразделения ДНР при взятии Песков, где националисты создали сеть подземных укреплений.

«Противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло – бежали, бросив БК, амуницию, тела своих «побратымив», - рассказал Пушилин.

При осмотре блиндажей военные ДНР обнаружили вражеские карты с боевыми приказами на обороте. Как отметил Пушилин, изъятые предметы станут вещественными доказательствами для трибунала над военными преступниками.

Ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщило о 48 обстрелах за минувшие сутки, ВСУ выпустили 312 боеприпасов, в том числе снаряды «натовского» калибра 155 мм. Под обстрел попали четыре района Донецка и семь поселков.

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