Рассекая небеса: кадры работы российских штурмовиков под Соледаром и Артемовском

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры с полетом российских самолетов-штурмовиков в ходе работы по позициям ВСУ под Соледаром и Артемовском. На данный момент российские силы продолжают подавлять позиции украинских националистов.

Также съемочной группе «Звезды» удалось практически вплотную подобраться к месту ожесточенных боев на окраине города Соледар в Донецкой Народной республике. Артиллерия украинской армии в этом месте работает бесперебойно, днем и ночью.

Более того, корреспондент телеканала оказался в четырех километрах от горящего завода Knauf, на территории которого идут стрелковые бои. Военнослужащие одновременно с этим проводят разминирование для подъезда бронетехники.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов