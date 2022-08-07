Минобороны Тайваня обнаружило 66 самолетов и 14 кораблей НОАК рядом с островом

Министерство обороны Тайваня зафиксировало рядом с островом большое количество самолетов и боевых кораблей НОАК.

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Министерство обороны Тайваня распространило заявление о большом скоплении авиации и военно-морских кораблей Народно-освободительной армии Китая у границ острова. По данным военного ведомства Тайваня, 66 самолетов ВВС Китая и 14 кораблей зафиксировали рядом с островом.

«Министерство обороны Тайваня в воскресенье заявило, что оно обнаружило несколько китайских самолетов, военно-морских кораблей и беспилотников, действовавших в районе Тайваньского пролива», - передает CNN.





Командование НОАК подтвердило, что сегодня проводились учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня, «как и планировалось».

Напомним, что Китай объявил о проведении масштабных учений с участием ВВС и ВМФ НОАК в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.