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Посол Украины в Австрии назвал основателя Pink Floyd Уотерса беспощадным за критику Байдена

Ирина Елагина
17:53 07.08.2022
Посол Украины в Австрии не стеснялся в выражениях в отношении основателя Pink Floyd Роджера Уотерса.
Посол Украины в Австрии назвал основателя Pink Floyd Уотерса беспощадным за критику Байдена
© Фото: Steve Taylor, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Посол Украины в Австрии Александр Щерба допустил резкие высказывания в адрес основателя Pink Floyd Роджера Уотерса. Щерба обвинил Уотерса в бессердечности и назвал заблудшим человеком в ответ на заявление музыканта о военном конфликте на Украине.

«Эй, Уотерс. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — цитирует высказывание Щербы РИА Новости.

Накануне Уотерс в интервью CNN возмутился политикой США на Украине. Музыкант заявил, что Штатам нужно призвать президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, и что затягивание украинского конфликта делает президент США Джо Байдена «военным преступником».

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