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МО РФ: под Николаевом уничтожен склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов

17:24 07.08.2022
В арсенале в районе Вознесенки хранились боеприпасы, которые поставил НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ в рамках специальной военной операции уничтожили в Николаевской области арсенал Вооруженных силу Украины, где хранились боеприпасы НАТО. Всего было уничтожено 45 тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов "Свято-Ильинского машиностроительного завода" в районе Дачное Донецкой Народной Республики. Также уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО», - заявил Конашенков.

Также Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили до 130-ти военнослужащих Вооруженных сил Украины в Артемовске ДНР. Согласно заявлению российского военного ведомства, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Дзержинске ДНР уничтожено до 70-ти военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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